Opération séduction du Maroc à la foire des voyages "Mundo Abreu" de Lisbonne

Bien positionné à l’entrée du Salon, le stand marocain est aménagé sur une superficie d’exposition de 100 m2 par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), en harmonie avec les couleurs, saveurs et traditions du Royaume. Orné de posters géants retraçant la beauté et la diversité des sites naturels et le charme des villes marocaines, le stand offre aux visiteurs un avant goût du pays tout en dégustant un thé à la menthe.



"Mundo Abreu" est une expo-vente où le tour opérateur Abreu expose ses produits et programmes et donne l’occasion au client de voir, réserver et acheter sur place des packages à travers une centaine de guichets de vente directe, a expliqué le délégué de l’ONMT au Portugal, Abdellatif Achachi.



Dans cette foire, où l’entrée est libre, l’opérateur portugais profite de cette occasion pour offrir des réductions sur les packages et un programme d’animation très à même d’attirer un grand nombre de visiteurs, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



Rappelant qu’Abreu est un partenaire de l’ONMT depuis une trentaine d’années, M. Achachi a indiqué que l’office participe à cette foire pour mettre en avant les atouts touristiques du Royaume et donner plus de chances pour vendre la destination Maroc, et ce à travers un espace d’exposition, doté de deux guichets exclusifs Maroc.



"Sur le stand marocain, nous exposons la richesse de l’offre marocaine, à travers notamment la musique chaâbi et l’artisanat marocain, et cela donne aux Portugais un avant goût de ce qu’ils peuvent découvrir au Maroc", a-t-il dit.



La présence à cette foire est de nature aussi à accroître la visibilité de la destination Maroc, à travers notamment les gifts distribués aux visiteurs portant des images et des noms de villes marocaines, a précisé le délégué de l’ONMT.



Et de noter que l’année dernière, l’opérateur portugais Abreu a conclu à travers ce salon de deux jours, des ventes et réservations totalisant quelque 1.500 packages pour la ville de Saïdia et plus de 800 pour Agadir, ajoutant que le Royaume a été classé troisième en termes de ventes après les îles des Açores et Madère et Cuba.



Dressé sur une superficie de 10.000 m2 à la Foire internationale de Lisbonne, ce salon de voyages de deux jours est une importante plate-forme de rencontres entre professionnels concernés par le développement du tourisme et une occasion pour les partenaires de coordonner leurs forces de ventes et renforcer les perspectives de développement de nouvelles destinations.



Avec plus de 10.000 personnes qui consultent les guichets de vente, plus de 256 exposants venus de 53 pays, 3.000 ventes et 13.000 réservations (chiffres de 2017), l’expo-vente "MundoAbreu" est un rendez-vous incontournable en matière de promotion touristique au Portugal.



Atlasinfo avec MAP