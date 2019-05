Onze tonnes de résine de cannabis saisies en France avec l'aide du Maroc

Dans la soirée de vendredi, "plusieurs véhicules, dont un poids lourd, ont été interceptés sur l'autoroute A36 en direction de Paris dans le secteur de Besançon" et "quatre individus, dont un ressortissant italien, ont été interpellés", a précisé le parquet de la Jirs dans un communiqué.



"Félicitations à la PJ de Strasbourg et à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants pour cette saisie record, concrétisation d’une enquête exemplaire menée avec leurs homologues marocains et espagnols", a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



L'opération a été conduite dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2017 et confiée à un magistrat instructeur de la Jirs de Nancy, a précisé le parquet, ajoutant que l'enquête avait révélé l'existence d'un "trafic d'ampleur entre le Maroc, l'Espagne, la France et la Belgique".



Les investigations, diligentées par la Direction centrale de la police judiciaire, ont été conduites "en étroite collaboration" avec la Sûreté nationale du Maroc et des unités spécialisées de la police espagnole, qui ont apporté "des éléments précieux pour l'enquête", selon le parquet.



Jusqu'à cette opération, la plus importante saisie en France était celle de 23,5 tonnes de cannabis effectuée en 1999 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).