Ömer Faruk Doğan : "La Turquie est prête à instaurer un partenariat avec la Tunisie en matière d’industrie militaire"

Le gouvernement turc est pleinement disposé à renforcer la coopération militaire avec la Tunisie, a-t-il dit lors de son entretien à Tunis avec le ministre de la Défense nationale,Abdelkrim Zbidi.



« La Tunisie représente un partenaire privilégié pour la Turquie », a-t-il indiqué.



De son côté, le ministre de la Défense nationale a réaffirmé la ferme volonté qui anime la Tunisie et la Turquie d’instaurer un partenariat solide fondé sur la confiance et le respect mutuels.



Il s’est également déclaré satisfait des grands progrès réalisés dans l’exécution de projets d’industrie militaire avec la Turquie dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé, particulièrement en ce qui concerne la fabrication de véhicules blindés et de gilets pare-balles.



« La Tunisie représente un hub pour la commercialisation de matériel militaire dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et entretient des relations avec eux, a-t-il tenu à souligner.



Selon un communiqué du département de la Défense nationale, la rencontre a permis de faire le bilan de la coopération tuniso-turque dans le domaine militaire et d’assurer le suivi des mesures prises pour la mise en place d’unités d’industrie militaire en Tunisie.