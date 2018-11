Omar Moro élu président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce

L'élection de M. Moro a eu lieu lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération tenue récemment à Rabat, qui a été également consacrée à l'élection des membres du nouveau bureau et ce, trois ans après l'élection des anciens membres, conformément à la loi organique régissant cette institution, indique un communiqué de la Fédération.



Par ailleurs, il a été procédé lors de cette assemblée générale à l'approbation de la nouvelle composition du bureau proposée par le président élu, notamment du président de la Chambre de Guelmim Oued Noun, Houcine Alioua, au poste de premier vice-président général, de Mohamed Fadlam, président de la Chambre de Marrakech-Safi (2è vice-président général) outre la nomination de neuf autres vice-présidents, précise la même source.



De son côté, le président sortant, Mustapha Amhal a été nommé président émérite en reconnaissance à ses efforts consentis au service de la Fédération et des Chambres de commerce, d'industrie et des services.



A l'issue de cette assemblée générale, les présidents des Chambres ont mis en avant les contenus et les orientations des discours royaux visant à améliorer le climat des affaires, encourager l'investissement et promouvoir la compétitivité des entreprises marocaines.



Ils ont dans ce sens réitéré leur implication totale à la promotion des CCIS et de la Fédération à travers la mise en œuvre des plans de développement sur lesquels elle s'est engagé avec le gouvernement, afin de relever davantage le niveau de performance de ces institutions, améliorer leur accompagnement de l'entreprise et encourager l'entrepreneuriat.