Olivier Faure proclamé premier secrétaire du Parti socialiste

Olivier Faure est officiellement devenu samedi le 13e premier secrétaire du PS, après la proclamation des résultats définitifs des scrutins militants des 15 et 29 mars lors du 78e Congrès du parti, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).



"Olivier Faure est notre premier secrétaire du PS", a déclaré à la tribune Rachid Temal, qui a dirigé par intérim le parti après le départ de Jean-Christophe Cambadélis à la suite des législatives.



Le Congrès s'était ouvert vers 10H30 en présence des délégués des fédérations départementales du PS.



Selon les résultats définitifs du vote donnés par M. Temal, le texte d'orientation de M. Faure a obtenu 48,37 % des voix des 37.991 votants le 15 mars (Luc Carvounas: 6,38 %, Stéphane Le Foll: 26,45 %, Emmanuel Maurel: 18,80 %).



Le 29 mars, resté seul en lice après le désistement de M. Le Foll, M. Faure a obtenu 86 % des voix.



M. Faure doit prononcer un discours d'une heure dimanche à 11H30. Ses adversaires défaits s'exprimeront samedi après-midi.



Parmi eux, le député européen Emmanuel Maurel, représentant de l'aile gauche du PS, a dit à la presse son souhait que le congrès soit l'occasion de "montrer que le parti socialiste est au coeur de la bataille sociale".



Interrogé sur la participation du PS au "grand débordement" auquel a appelé le député Insoumis François Ruffin pour le 5 mai, M. Maurel a estimé que le PS devait "être dans toutes les initiatives unitaires qui visent à dénoncer la politique d'Emmanuel Macron et à proposer une alternative".



M. Faure a pris ses distances avec cette initiative. "Ce genre d'appel n'a pas pour objet d'intensifier le mouvement social, et a pour effet de l'éteindre", a-t-il jugé dans Libération samedi.



Le député européen a par ailleurs annoncé son intention de créer "assez rapidement après le congrès" un "club" ou un "micro-parti" rassemblant des membres du PS et d'autres qui en sont partis.