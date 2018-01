Offensive turque en Syrie: Moscou, "préoccupé", appelle à la "retenue"

La Russie s'est déclarée samedi "préoccupée" et a appelé à la "retenue", après l'annonce par la Turquie d'une offensive terrestre et aérienne en Syrie contre une milice kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste.



"Le 20 janvier, la Turquie a eu recours à ses forces armées près d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie (...) Moscou est préoccupé par ces informations", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, en précisant "suivre attentivement le développement de la situation".



"La Russie reste fidèle à sa position concernant la recherche des issues (au conflit) en Syrie, qui se base sur le maintien de l'intégrité territoriale et le respect de la souveraineté de ce pays", rappelle le communiqué. "Nous appelons les parties opposées à faire preuve de retenue".



Après le retrait partiel en décembre des troupes russes du territoire syrien, où la Russie intervient militairement depuis septembre 2015, "l'objectif principal des militaires russes qui restent dans le pays est d'assurer le respect de la trêve dans les zones de désescalade", ajoute le communiqué. (afp)