Offensive turque en Syrie : Londres suspend les exportations d'armes vers Ankara

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a annoncé mardi la suspension des exportations vers la Turquie d'armes "qui pourraient être utilisées" dans l'offensive lancée la semaine dernière par Ankara contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie.



Londres va "surveiller de façon très attentive et continue" les exportations vers la Turquie, a déclaré Dominic Raab à la Chambre des Communes. Tant que cette phase d'examen est en cours, aucun nouveau permis d'exportation d'armes "qui pourraient être utilisées dans les opérations militaires en Syrie" ne sera accordé.



"Le gouvernement britannique prend très au sérieux ses responsabilités en matière de contrôle d'exportations d'armements", a affirmé le chef de la diplomatie.



Dominic Raab a aussi précisé avoir exprimé ses "préoccupations sérieuses" à son homologue turc, joignant sa voix aux inquiétudes exprimées sur la scène internationale.



L'offensive turque vise à déloger du nord-est de la Syrie les forces kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), considérées comme "terroristes" par Ankara mais alliées de l'Occident dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI).



"Comme nous le craignons, (l'offensive) a sérieusement compromis la sécurité et la stabilité de la région", a déploré Dominic Raab, qui estime que cette offensive affaiblit la lutte contre l'EI dans la région et aggrave la situation humanitaire sur place.