ONU: le Venezuela en faveur d'une solution négociée pour régler la question du Sahara

Le Venezuela a affirmé, lundi à New York, son soutien au processus de négociations sous l'égide des Nations-Unies, afin de parvenir à une solution "négociée" au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



"Le Venezuela continue de soutenir une solution négociée pour le règlement de la question du Sahara", a déclaré le représentant du Venezuela devant la 4ème Commission de l'Assemblée générale de Nations Unies.



"Nous soutenons les derniers efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour réunir les parties concernées" à une table ronde à Genève en décembre prochain, a indiqué le représentant de la délégation du Venezuela à cette réunion



Et le diplomate vénézuélien de souligner que son paye invite toutes les parties impliquées à privilégier le dialogue pour parvenir à une solution juste et durable au conflit autour du Sahara.