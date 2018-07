ONU : Omar Hilale élu à la Vice-Présidence de l’ECOSOC

Preuve de confiance et d’appui de la part de la communauté internationale et de la part des pays du groupe sous régional de l’Afrique, cette nomination est une consécration des efforts du Maroc dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable.



En effet, cette nomination sera également l’occasion de consolider la vision du Roi Mohammed VI marquant l’engagement ferme du Royaume en faveur de l’émergence et du développement durable du continent africain.



La Vice-Présidence du Maroc de l’ECOSOC, va permettre au Royaume de présider l’un des Segments clés qui se tiennent sous les auspices du Conseil, à savoir : le Segment d’intégration, le Segment des Affaires Humanitaires, le Segment des Activités Opérationnelles pour le Développement, et le Segment dédié aux Réunions de Coordination et de gestion de l’ECOSOC.



Lors de son mandat pour le cycle 2019, le Royaume du Maroc s’engage à contribuer aux efforts de l’amélioration du fonctionnement de l’ECOSOC afin qu’il puisse renforcer son appui aux Pays en Développement dans leurs efforts vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.