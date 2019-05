ONU : Guterres nomme 17 personnalités influentes pour promouvoir le développement durable

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a nommé, jeudi, 17 personnalités influentes pour promouvoir les objectifs de développement durable (ODD) et sensibiliser l'opinion publique mondiale à cette fin.



Ces 17 personnalités, qui comptent parmi eux le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et le Premier ministre de la Norvège, Mme Erna Solberg, contribueront ainsi à favoriser les principes de paix et de prospérité, et s’engagent à susciter une plus grande ambition chez les décideurs et à plaider pour une action plus rapide en faveur de la réalisation des ODD qui ont été adoptés par les dirigeants mondiaux le 25 septembre 2015.



Les Etats membres des Nations-Unies ont convenu d’atteindre les ODD d’ici 2030. Afin de donner une impulsion pour un développement transformateur et inclusif d’ici 2030, les 17 défenseurs des ODD nommés par le Secrétaire général utiliseront leurs plateformes et leur leadership uniques pour susciter une mobilisation transversale de la communauté mondiale, selon l’ONU.



M. Guterres a chargé les 17 personnalités de mener l’action, de construire l’ambition et de renforcer la volonté politique mondiale en faveur des Objectifs de développement durable.



Représentatives du caractère universel des ODD, ces personnalités sont issues des gouvernements, mais aussi du monde du divertissement, universitaire, du sport, des entreprises et comptent des activistes du monde entier. Elles sont appelées à établir des ponts entre leurs publics respectifs et travailler ensemble pour faire avancer les choses, a précisé l’ONU dans un communiqué.