ONU : El Ouafi préside à New York une réunion du bureau du FRADD

La Secrétaire d'État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, a présidé, lundi à New York, une réunion du Bureau du Forum régional africain pour le Développement durable (FRADD), en marge du Forum politique de haut niveau des Nations-Unies (FPHN).



Le Maroc assure actuellement, en la personne de Mme El Ouafi, la présidence du FRADD, suite à son élection lors de la 5ème session du Forum, organisée les 17 et 18 avril 2019 à Marrakech, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, sous le thème "donner des moyens d'action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité".



Lors de sa réunion à New York, le Bureau du FRADD a évoqué la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech, qui a notamment appelé à la création d’un Fonds de statistiques sur les Objectifs de développement durable en Afrique. Les membres du bureau ont ainsi discuté des possibilités de financement de l’étude de faisabilité de ce fonds, en vue de sa prochaine opérationnalisation.



Le Bureau du FRADD, qui compte, outre le Maroc, l’Angola, le Tchad, l’Ouganda et la Guinée, a également discuté de la possibilité de la tenue d’une réunion rassemblant les comités du cadre de gouvernance des pays membres, étant donné que parmi les défis posés à l’Afrique en matière de développement figure l’absence de cadres de gouvernance, de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre des programmes et agendas de développement.



La réunion du Bureau a aussi convenu de la tenue d’un forum sur l’échange des banques de données pratiques relatives aux cadres de gouvernance entre les pays membres du FRADD, l’objectif étant de déclencher un processus de coopération entre ces pays.



Par ailleurs, Mme El Ouafi préside la délégation marocaine prenant part au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui se tient au siège de l’ONU à New-York jusqu’au 18 juillet, avec pour thème "Renforcer l’autonomie des personnes et assurer l’inclusion et l’égalité". Ce conclave a pour objectif de présenter l’état des réalisations et des défis de mise en œuvre des Objectifs de développement durable dans les délais fixés.



Organisé par le Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) et convoqué comme le plus grand rassemblement annuel sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le forum compte près de 156 événements parallèles sur dix jours.