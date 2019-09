OCP : le programme "IMPULSE" fait escale à Abidjan

Après deux premières étapes de son road-show africain, au Ghana et au Nigeria, le programme d'accélération des startups "IMPULSE" du groupe Office chérifien des phosphates (OCP) a fait escale, vendredi à Abidjan.



Une session d’information s’est ainsi tenue dans la métropole économique ivoirienne pour sensibiliser l’écosystème entrepreneurial ivoirien aux opportunités qu’offre ce programme dédié aux startups et inviter les jeunes entrepreneurs ivoiriens à candidater en masse.



Le programme IMPULSE a été conçu par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec MassChallenge, accélérateur mondial de startups, pour le compte du Groupe OCP et de sa filiale OCP Africa.



Il s'agit d'un programme d’accélération des startups "travaillant sur les défis de l'Afrique" dans quatre secteurs liés à la chaine de valeur du groupe OCP : l’agriTech, la biotechnologie, les technologies minières ainsi que les sciences des matériaux et les nano-sciences.



Selon le directeur du programme IMPULSE, Adnane Alaoui Soulimani, les startups sélectionnées pourront bénéficier d’un accompagnement pour accélérer leur développement. "IMPULSE" propose notamment l’accès à des opportunités d’affaires, des formations, des espaces de prototypage et des laboratoires expérimentaux pour développer et tester leurs produits et services.



En outre, le programme bénéficie du réseau de mentors de MassChallenge, ainsi qu’une dotation de 250.000 USD qui sera remise aux lauréats.



Via l’escale d’Abidjan, "IMPULSE" vient renforcer la coopération croissante entre la Côte d'Ivoire et le Groupe OCP de même qu’il confirme l’engagement du Groupe et de sa filiale OCP Africa Côte d’Ivoire pour une agriculture durable au profit du pays et du continent.



OCP Africa mène des programmes structurants pour le développement de la chaine de valeur agricole en Côte d’Ivoire avec des partenaires tels que le Conseil Café-Cacao, le CNRA (Centre national de recherche agronomique) et l’ANADER ( Agence nationale d'appui au développement rural).



Ainsi, plus de 20.000 producteurs ont bénéficié de formations sur les bonnes pratiques agricoles via OCP School Lab et 2.000 riziculteurs sont accompagnés par le programme Agribooster, leur permettant de bénéficier d’intrants de qualité, d’encadrement et d’un marché sûr.



Dans le cadre de sa tournée africaine, IMPULSE achèvera son road show en Ethiopie où une nouvelle session d’information est prévue le 17 septembre prochain à Addis Abeba.