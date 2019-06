OCI: la déclaration de la Mecque appelle au maintien de la paix et de la sécurité dans la région du Moyen Orient

La déclaration de la Mecque, publiée vendredi soir en clôture du 14è sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a condamné le terrorisme et l'extrémisme, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour maintenir la paix et la sécurité dans la région du Moyen Orient.



La déclaration de la Mecque, lue par le Secrétaire général de l'OCI, Youssef Al-Othaimeen lors d'une conférence de presse tenue au terme du sommet, a réitéré l'importance de la cause palestinienne en tant que question centrale pour la Ouma islamique, mettant l'accent sur la nécessité d'oeuvrer pour mettre un terme à l'occupation israélienne des terres arabes depuis 1967 conformément aux résolutions internationales.



Elle a exprimé la solidarité avec le peuple palestinien et sa lutte contre l'occupant israélien pour une vie digne à l'intérieur de son Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.



La déclaration a renouvelé aussi son rejet des tentatives visant à rattacher le terrorisme à une nationalité ou religion ainsi que toutes les formes d'appui direct ou indirect aux groupes et organisations faisant l'apologie de la violence et de l'extrémisme, appelant à réprouver toutes les formes de fanatisme et de discrimination basée sur la race, la religion ou la croyance et à prôner la tolérance, le respect, le dialogue et la coopération entre les peuples en tant que moyen idoine pour lutter contre la ségrégation, la haine et le sectarisme.



Le document a, par ailleurs, condamné les attaques terroristes contre des navires de commerce dans les eaux territoriales de l'Etat des Emirats Arabes Unis et des stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite.



La déclaration de la Mecque a également mis l'accent sur la nécessité d'appuyer l'OCI pour réaliser les objectifs de développement fixés dans la charte depuis le début de l'action islamique commune en vue d'une nouvelle vision prometteuse pour monde islamique.



Le document a appelé aussi à développer les capacités des Etats islamiques dans tous les domaines pour accomplir leur mission et réaliser leurs objectifs de développement.