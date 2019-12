OCI: Réunion préparatoire, à Abu Dhabi, à la Conférence des ministres de la santé, avec la participation du Maroc

Le Royaume est représenté à cette conférence de trois jours par MM. Abdelilah Boutaleb, secrétaire général du ministère de la Santé et Mohammed Youbi, directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au sein du même ministère.



Les représentants des Etats membres ont passé en revue, lors de cette réunion, plusieurs sujets relatifs au renforcement de la coopération dans le domaine de la santé, la prévention contre les maladies transmissibles et non transmissibles et leur traitement, la santé de la femme et de l’enfant, la fourniture de médicaments, de vaccins et d’équipements médicaux, les cas d’urgence, le développement de l'enseignement et des recherches dans ce domaine et l'assurance maladie globale.



A cette occasion, un exposé sur la situation sanitaire dans les pays de l'OCI a été présenté, sur la base des résultats du rapport 2019 de l'organisation.



La rencontre a permis également d'évaluer le processus de mise en oeuvre des résolutions de la sixième session de la conférence des ministres de la santé de l'OCI et du rapport d'étape relatif à la création d'un centre d'excellence de l'OCI pour la production de vaccins et de produits biotechnologiques, de discuter du portail santé de l'OCI ainsi que des activités du Groupe consultatif islamique sur l'éradication de la poliomyélite.



Lors de la séance d'ouverture de ce conclave, marquée par la présence des membres du corps diplomatique islamique et arabe accrédité aux Emirats arabes unis, dont l'ambassadeur du Maroc, M. Mohammed Aït Ouali, le Secrétaire général adjoint de l’OCI en charge de la Science et de la technologie, Askar Mossinov a souligné l'importance des programmes et des actions réalisées en matière de santé dans les Etats membres depuis la tenue de la sixième session à Djeddah en Arabie Saoudite, en décembre 2017.



Cette réunion a également été marquée par la désignation des nouveaux membres du comité d'orientation chargé de la santé et de l'équipe des coordonnateurs pour la période 2019-2021, l'examen des projets de documents relatifs à la présente session outre l'élection de trois vice-présidents représentant Brunei, la Gambie et la Palestine.