OCI : Conférence des ministres du travail les 21 et 22 février à Djeddah

Organisée par le ministère saoudien du travail, en coopération avec l'OCI, cette conférence discutera des défis du marché du travail dans les pays islamiques et des moyens de préserver les postes d’emploi et d'en créer d'autres, outre l'échange d'informations se rapportant aux politiques et programmes réussis dans ce domaine, rapporte l'Agence de presse internationale islamique (IINA).



L'examen d'une étude sur l'accord de l’OCI relatif aux mécanismes de reconnaissance mutuelle de la main-d'œuvre qualifiée, de l'Accord bilatéral recommandé par l'OCI sur l'échange de main-d'œuvre et la mise en oeuvre du programme d’emploi des jeunes sont également à l'ordre du jour, selon la même source.



Cette rencontre sera marquée par l'adoption du statut du Centre de travail relevant à l’OCI et qui vise à renforcer la coopération inter-États membres de l'OCI dans les domaines de l'emploi, de recrutement et de la protection sociale, en plus de l’appui aux efforts de ces pays pour faire face aux défis de la mondialisation et de la libéralisation du commerce.