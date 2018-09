Nuitées touristiques: Les Français en tête de la clientèle à Agadir à fin juillet 2018

La destination Agadir séduit, de nouveau, en nombre les touristes français qui ont séjourné le plus longtemps dans les établissement d'hébergement classés durant les sept premiers mois de 2018.



Selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa, le nombre de nuitées totalisées culmine à 609.181 en hausse de 25,55 % par rapport à l'an dernier (485.199).



Au total, la première station balnéaire nationale a enregistré 2.972.356 nuitées jusqu'à fin juillet, en progression de 13,82 %.



L’analyse de ce cumul fait ressortir, selon le CRT, une stabilisation des nuitées passées par les Allemands, qui arrivent en seconde position, avec 525.141 (-0,32 %) suivis par les nationaux avec 485.731 nuitées, soit une évolution de 4,23 %.



La tendance à la hausse est plus forte concernant les Britanniques, quatrième client de la station balnéaire, avec 367.898 nuitées, soit 14,54 %.



Les villages de vacances sont les plus fréquentés par les touristes avec 886.463 nuitées suivis des hôtels 4 étoiles (632.891) et des établissements 5 étoiles ( 577.776).



Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir durant cette période a progressé de 6,82 %, d'après le CRT.