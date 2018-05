Nucléaire : les ministres français, allemand et britannique des AE rencontreront lundi des représentants iraniens

Les ministres français, britannique et allemand des Affaires étrangères rencontreront lundi des représentants de Téhéran pour voir comment préserver l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française.



"Nous allons nous réunir avec mes collègues britannique et allemand lundi prochain, avec aussi les représentants de l'Iran, pour envisager l'ensemble de la situation", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur la radio RTL.



Selon le ministre des Affaires étrangères français, le gouvernement réunira également les entreprises de l'Hexagone «dans les jours qui viennent» pour «tenter de les préserver au maximum des mesures américaines». Les Etats-Unis ont annoncé hier rétablir les sanctions sur tous les investisseurs étrangers en Iran, qui ont entre 90 et 180 jours pour quitter le pays.



Cette option radicale du président américain a été dénoncée avec force par Téhéran et ouvertement regrettée par ses alliés européens qui ont promis de sauver le compromis de 2015.



C'est «une grave erreur», a aussitôt réagi son prédécesseur démocrate Barack Obama, sortant de sa réserve avec un ton particulièrement ferme pour défendre le texte conclu sous son administration et mis selon lui «en danger» par son successeur républicain.