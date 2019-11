Nucléaire iranien: l'UE rappelle à Téhéran les conditions de son soutien

L'Union européenne a averti lundi que son soutien à l'accord international sur le nucléaire iranien dépendait "du plein respect de ses engagements par l'Iran", après l'annonce par Téhéran de l'augmentation de sa production d'uranium enrichi.



"Notre soutien dépend du plein respect de ses engagements par l'Iran", a réaffirmé la porte-parole de Federica Mogherini, la cheffe de la diplomatie européenne.



L'Iran a indiqué lundi produire désormais 5 kg d'uranium enrichi par jour, plus de dix fois plus qu'il y a deux mois lorsqu'il s'est affranchi d'un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire auxquelles il avait consenti en 2015.



"A ce stade, nous prenons note des annonces faites par Téhéran. Nous travaillons avec l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) qui vérifie le respect de ses engagements par l'Iran, et nous nous fierons à l'évaluation faite par l'agence", a déclaré la porte-parole.



"Nous n'avons cessé d'exprimer notre préoccupation et nous continuons d'exhorter l'Iran à inverser ces mesures sans tarder et à s'abstenir de toute autre mesure susceptible de compromettre l'accord", a-t-elle ajouté.



Téhéran a conclu un accord à Vienne en juillet 2015 avec le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) et a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires --afin de garantir leur caractère exclusivement civil-- en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient son économie.



Mais le retrait unilatéral des Etats-Unis de ce pacte en mai 2018 et le rétablissement de lourdes sanctions américaines prive l'Iran des bénéfices économiques attendus et les autres parties à l'accord ne parviennent pas à renverser cette situation.



Téhéran a commencé en mai à revenir sur certains de ses engagements. L'Iran produit ainsi de l'uranium enrichi à un taux supérieur à la limite de 3,67% prévue par l'accord de 2015 et ne respecte plus la limite de 300 kg imposée à ses stocks d'uranium (faiblement) enrichi.