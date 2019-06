Nucléaire: Etats-Unis et Russie "entament les consultations" sur une prolongation du traité START (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué que Moscou et Washington avaient "chargé (leurs) ministres respectifs des Affaires étrangères d'entamer les consultations" sur une prolongation du traité nucléaire START.



"Mais on ne peut pas encore dire si cela aboutira à la prolongation" de cet important traité de contrôle des armements nucléaires stratégiques, a dit Vladimir Poutine en marge du G20 d'Osaka.



Il est revenu sur sa réunion bilatérale très commentée vendredi avec son homologue américain Donald Trump: "C'était une bonne rencontre, très pragmatique".



Ce traité bilatéral de réduction des armes stratégiques, dont le dernier volet baptisé "New START" a été signé en 2010, maintient les arsenaux nucléaires russe et américain bien en deçà du niveau de la Guerre froide. Il arrive à échéance en 2021, dans une période de fortes tensions entre les deux plus grandes puissances nucléaires.



La Russie et les Etats-Unis ont déjà suspendu cette année leur participation au traité de désarmement nucléaire INF portant sur les armes à portée intermédiaire (de 500 à 5.500 km) signé pendant la Guerre froide, s'accusant mutuellement de le violer.



La rencontre très cordiale entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Osaka a fait grand bruit, en raison en particulier de blagues adressées par le président américain à son homologue russe sur deux sujets sensibles aux Etats-Unis: les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines, et les "fake news".



Ce dernier terme est employé par Donald Trump pour critiquer la presse.