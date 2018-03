Nouvelles manifestions des retraités à Madrid et Barcelone

Des manifestations similaires avaient été organisées le 1 er mars dans ces deux métropoles espagnoles.



Malgré la pluie et la neige, quelque 500.000 retraités, selon les organisateurs, se sont ainsi concentrés dans le centre de la capitale à l’appel de la Plateforme pour la protection des pensions publiques, regroupant l’Union syndicale ouvrière (USO), ainsi que les syndicats Commissions Ouvrières (CCOO) et l’Union Général des Travailleurs (UGT).



Les manifestants ont réclamé au gouvernement une augmentation des retraites prenant en considération l’évolution du taux d’inflation, qualifiant de "misère" la hausse de 0,25 pc prévue par l’exécutif central pour 2018.



Ont pris part à cette manifestation, notamment le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez, ainsi que ceux de CCOO et de l’UGT, Unai Sordo et Pepe Álvarez.



Même son de cloche lors de la manifestation de Barcelone qui a rassemblée aussi des milliers de retraités exigeant des pensions dignes, une augmentation en fonction du taux d’inflation et la protection du système public des retraites.



Cette manifestation a été convoquée par la Plateforme des retraités de Catalogne, avec l’appui de CCOO et UGT.



Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a annoncé mercredi dernier que le projet de la Loi de finance 2018 inclura une hausse des pensions de retraite et des allocations veuvage les plus basses, autant qu'il concentrera des baisses d’impôt sur le revenu pour les retraités et les familles.



Intervenant lors d’un débat au Congrès des députés (chambre basse du parlement) autour de la question des retraites, M. Rajoy a précisé que les mesures sur les retraites qui seront incluses dans le projet de budget de cette année représentent "un effort additionnel" rendu possible grâce à "l’amélioration de la situation économique".



Il a relevé que cet effort doit être "responsable", c’est-à-dire respectant le processus général de revalorisation, qui est nécessaire pour garantir la viabilité du système des retraites y compris pour les générations futures.(MAP)