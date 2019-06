Nouvelle technique pour lutter contre la tuberculose, selon une étude

Une équipe de chercheurs belges vient de découvrir une nouvelle technique pour remplacer toutes les méthodes existantes de diagnostic et de dépistage de la bactérie à l'origine de la tuberculose, rapportent les médiaux locaux qui relayent cette découverte médicale.



Cette technique repose sur le séquençage du génome entier, un procédé de laboratoire qui permet de déterminer, en une seule fois, la séquence complète d'ADN du génome (ensemble des chromosomes et des gènes) d'un organisme, précise la même source, citant Dr Conor Meehan de l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers, qui conduit cette recherche.



Le séquençage du génome entier est "la clé de la lutte contre la tuberculose", relèvent les chercheurs, notant que cette technique est principalement utilisée dans les activités de recherche, mais s'étend rapidement aux outils de soins cliniques et de santé publique pour cartographier la propagation de la tuberculose.



Pour Dr Meehan, des efforts "considérables" doivent, toutefois, être fournis afin de mettre en œuvre cette approche à grande échelle.



"Un engagement politique et la participation de laboratoires et d'organismes de réglementation supranationaux sont nécessaires. Il est important que l'accès aux techniques standardisées et validées soit garanti, en particulier dans les pays fortement touchés par la tuberculose et où cette technique aura le plus grand impact", a-t-il plaidé.



Infection bactérienne qui tue environ 1,6 million de personnes chaque année, la tuberculose représente l'une des 10 principales causes de décès dans le monde.