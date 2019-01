Nouvelle prolongation d'un mois de l'état d'urgence en Tunisie

Dans un communiqué, la Présidence a indiqué que le chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi, "a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois à compter du 6 janvier jusqu'au 4 février, à la suite de concertations avec le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple".



Cette nouvelle prolongation intervient le lendemain d'une opération sécuritaire antiterroriste dans le centre-ouest du pays et dans laquelle deux terroristes retranchés dans une maison à Jelma dans la région de Sidi Bouzid, se sont fait explosés.



«Cette prolongation serait probablement la dernière en attendant l'adoption par le Parlement d'un projet de loi réglementant l'état d'urgence", a ajouté, sous couvert de l'anonymat, un responsable à la présidence de la République.



L'état d'urgence est appliqué jusqu'à ce jour selon un décret datant de 1978, depuis l'ère du premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba (1956-1987).



Il avait été réinstauré le 24 novembre 2015, au soir de l'attentat perpétré en plein Tunis contre un bus de la sécurité présidentielle (12 agents tués) et revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).