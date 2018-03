Nouvelle photo du roi Mohammed VI à Paris

Mustapha, un jeune Marocain de France, raconte sa rencontre avec le souverain et les circonstances de la photo au site Hespress . « J’ai vu le roi dans sa voiture vers 18h30 à la rue Marbeau avec son conseiller et son ami Fouad Ali Al Hima, je l’ai suivie et lorsqu’elle s’est arrêtée, j’ai vu le roi en descendre et entrer dans un magasin », confie Mustapha.



Il a ensuite attendu la sortie du souverain pour lui demander une photo, ce qu’il a accepté avant de repartir.



Le souverain a bien subi avec succès une intervention chirurgicale au coeur le mois dernier et il a repris deux jours plus tard « ses activités normales sans restriction aucune », indiquait un communiqué.