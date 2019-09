Nouvelle marche pour le climat à Paris et partout en France

Après les jeunes qui étaient quelque 10.000 à marcher vendredi à Paris pour le climat, de nombreuses mobilisations sont organisées samedi dans la capitale française et partout dans l'hexagone pour dénoncer l' « inaction climatique ».



Organisées à l’appel de plusieurs organisations environnementales avec le soutien de nombre de syndicats, ces mobilisations vont converger en une manifestation qui se tiendra sous le slogan "Marchons pour le climat et contre l’inaction".



A Paris, « la Marche pour le climat débutera à 13h00 (HL) devant les Jardins du Luxembourg. Durant quatre heures les manifestants vont sillonner des quartiers de la capitale quadrillée par un important dispositif de sécurité en prévision des débordements pouvant accompagner d’autres manifestations prévues le même jour: Gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites…



"Cet été, la planète nous a envoyé des signaux d’urgence. La planète entière suffoque. L’Amazonie brûle. Nous n’en pouvons plus des discours : place aux actes", soulignent les organisateurs de cette Marche qui appellent les parisiens à descendre dans les rues manifester leur préoccupation et faire pression sur les politiques.



La Marche pour le climat en France se tient en écho des mobilisations qui se tiennent partout dans le monde, dans le cadre de la semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre et à l’approche su Sommet spécial dédié à l’urgence climatique qui se tient à l’ONU le 23 septembre.



Ce Sommet doit réunir une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le Président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.



Convoquée à l'initiative du Secrétaire général des Nations-Unies, le sommet de New York a pour but de renforcer les ambitions et accélérer les actions visant à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat de 2015.



A cette occasion, les leaders mondiaux et les dirigeants gouvernementaux annonceront des initiatives et plans d’action pour endiguer le phénomène du changement climatique.