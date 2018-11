Nouveaux horaires scolaires à partir du 12 novembre dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la région de Rabat-salé-Kénitra annonce l’adoption de nouveaux horaires scolaires pour la période hivernale à compter du lundi 12 novembre.



Pour l’enseignement secondaire (collège et lycée), les horaires des écoles seront de 08H30 à 12h30 le matin et de 14h30 à 18h30 l'après-midi, indique l’Académie dans un communiqué.



S’agissant du primaire, il a été décidé d’adapter les horaires avec les dispositions de la circulaire ministérielle no 157/18 en date du 2 novembre 2018, ajoute la même source.



Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé avoir confié aux AREF le soin de fixer leurs propres horaires en fonction des spécificités de chaque région.



Dans une circulaire rendue publique vendredi, le ministère invite les directeurs des académies et les directeurs provinciaux à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d’appliquer les nouveaux horaires à compter de lundi prochain .



Selon la même source, cette nouvelle disposition fait suite aux rencontres tenues avec les différents partenaires, notamment les associations des parents d’élèves, les syndicats les plus représentatifs et les représentants du secteur privé qui ont souligné la nécessité d’adopter des horaires scolaires en prenant en considération les spécificités de chaque région et en garantissant le déroulement normal des études.