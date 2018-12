Nouveaux combats meurtriers à Hodeida au Yémen

En Arabie saoudite voisine, pays à la tête d'une coalition militaire intervenant au côté du pouvoir yéménite, un projectile tiré par les Houthis a touché vendredi une habitation dans la ville frontalière de Jazane (ouest) faisant deux blessés civils, selon l'agence saoudienne SPA. Il s'agit du premier tir rebelle confirmé par Ryad depuis septembre.



Cette escalade a lieu alors que l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, cherche à réunir les belligérants en Suède en vue de tenter de trouver un règlement politique au conflit qui ravage le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, depuis près de quatre ans.



Jeudi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a tempéré l'espoir d'un début rapide de pourparlers pour lesquels M. Griffiths n'a fixé aucune date, en disant travailler pour qu'ils aient lieu cette année. Les Etats-Unis avaient évoqué début décembre et des diplomates onusiens la date du 3 décembre.



Principal front de la guerre au Yémen, la ville portuaire de Hodeida aux mains des rebelles est la cible depuis plusieurs mois d'une offensive du pouvoir qui cherche à la reprendre avec l'aide de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, autre pilier de la coalition militaire.



Une trêve fragile a été instaurée le 13 novembre dernier mais des combats sporadiques ont continué dans cette cité essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans un pays menacé par la famine.



Vendredi, les combats ont repris dans l'est et le sud de la ville sur la mer Rouge, selon un responsable des forces loyalistes. Les rebelles ont parlé d'échanges de tirs d'obus de chars.



Selon des habitants, interrogés par l'AFP à Dubaï, des affrontements se poursuivaient par intermittence samedi dans la ville.



Des sources médicales ont affirmé que les cadavres de huit rebelles ont été transportés dans des hôpitaux ces dernières heures. Un médecin dans un hôpital de campagne des forces loyalistes a indiqué que deux membres des forces progouvernementales avaient été tués.



Les responsables de l'ONU ont appelé de leur voeux à un arrêt des combats notamment à Hodeida pour favoriser une relance du processus de paix.



Jeudi, les rebelles avaient dit qu'ils se rendraient en Suède "si les garanties pour une sortie et un retour (des rebelles) en sécurité au pays sont maintenues".



Le pouvoir avait lui aussi annoncé qu'il irait en Suède.



Les derniers pourparlers, organisés sous l'égide de l'ONU à Genève en septembre, avaient échoué, les rebelles n'ayant pas fait le déplacement, disant craindre pour leur sécurité.



La guerre au Yémen a fait depuis 2015 quelque 10.000 morts.