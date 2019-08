Nouveau modèle de développement: le RNI "adhère pleinement" à l'approche inclusive prônée dans le discours royal

Dans un communiqué, le RNI a salué le contenu du discours adressé par le Souverain à l'occasion du 66ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple, en ce sens qu'il place le citoyen au cœur de la dynamique du développement humain.



"Après un discours du Trône annonciateur d'une nouvelle étape vers l'adoption du modèle de développement escompté, SM le Roi définit les contours d'une feuille de route pour la mise en œuvre des Hautes directives royales", souligne le communiqué.



Le parti s'est dit fier de la vision royale prospective en ce sens qu'elle instaure une assise solide pour un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime : l'État et ses institutions, les forces vives de la nation, le secteur privé, les formations politiques, les syndicats, les associations et les citoyens.



Soulignant la nécessité de mobiliser les compétences nationales qualifiées afin de stimuler les efforts de développement, le RNI insiste sur le besoin d’œuvrer activement à surmonter les contraintes et à répondre aux besoins notamment des jeunes, des populations rurales et des périphéries des villes, avec une attention particulière pour la classe moyenne.



Dans le même contexte, le Rassemblement national des indépendants a affirmé qu'il adhère résolument à "l'approche royale sincère", se disant déterminé à tout faire pour une contribution active de ses membres dans la réalisation du développement et des réformes dont le Roi est le premier artisan.