Nouhad Essafi élue à Rabat présidente du Conseil national de l'Organisation des femmes harakies

Nouhad Essafi a été élue samedi à Rabat présidente du Conseil national de l’Organisation des femmes harakies.



Mme Essafi a été élue lors de la première session du conseil national consacrée au parachèvement des structures de l’Organisation et marquée par l’élection de Mme Khadija Abihi au poste de vice-présidente, ainsi que des membres du bureau exécutif, conformément aux statuts approuvés lors du 4-ème congrès national.



Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du Mouvement populaire, Mohand Laenser a indiqué que le Parti a toujours placé la femme marocaine au centre de ses préoccupations, mettant en avant l’importance de la session du conseil national, dans la mise en place des structures de l’organisation et dans le processus du renforcement de l’action politique.



Il a également insisté sur le rôle de la femme harakie dans la défense de ses causes en général, comme les libertés individuelles, la violence, l’héritage, la participation politique ou la parité.



De son côté, la présidente du Congrès national de l’Organisation et coordinatrice du pôle Femme et parité, Halima Assali a relevé que la session du Conseil intervient dans un contexte marqué par des mutations socio-politiques dictant le renforcement du positionnement du Parti dans différents domaines, émettant son espoir de voir l’élection du conseil national doter l’Organisation d’un appareil décisionnel et exécutif capable de concrétiser la vision stratégique tracée par le Congrès.



Cette stratégie, précise-t-elle, est basée sur le lancement d’une dynamique organisationnelle au niveau des provinces et régions et le renforcement du choix de la région, à travers un militantisme de proximité et un processus décisionnel partant de la base.



Pour elle, les femmes harakies doivent s’activer davantage dans l’encadrement, la mobilisation et l’élargissement de la base, ainsi que dans le renforcement de la présence féminine dans les différentes échéances, notamment électorales.