Notre-Dame de Paris : les dons d'entreprises et des fortunes françaises dépassent 600 millions d'euros

Les divers dons des grandes fortunes et des grands groupes industriels français pour financer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame ravagée lundi soir par un incendie dépassaient mardi 600 millions d'euros.



La famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers, ainsi que le géant mondial des cosmétiques ont annoncé mardi un don total de 200 millions d'euros venant s'ajouter aux 200 millions de la famille Arnault et du groupe de luxe LVMH, et les 100 millions promis respectivement par le pétrolier Total et la famille Pinault (Kering).