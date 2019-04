Notre-Dame de Paris : lancement d'un concours international d'architectes pour la flèche

Le concours "permettra de trancher la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche" à l'identique ou s'il faut une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque", a-t-il annoncé, à l'issue d'un conseil des ministres consacré exclusivement à la reconstruction de la cathédrale.



La flèche du XIXe siècle de Viollet-Leduc, haute de 93 mètres, construite en bois et recouverte de plomb, s'est effondrée dans l'incendie, une image qui a marqué les esprits.



Ce concours sera inscrit dans un projet de loi "Notre-Dame", donnant un cadre légal à la souscription nationale pour la reconstruction, et prévoyant également des réductions d'impôt majorées.



Le projet de loi accordera aux particuliers qui effectueront un don "une réduction de leur impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 1.000 euros et de 66% au-delà". Les entreprises, elles, bénéficieront des réductions d'impôts habituelles pour le mécénat, a précisé le Premier ministre.



Il a précisé que le coût total du chantier, que le chef de l'Etat veut voir achevé dans les cinq ans, n'était pas encore évalué.