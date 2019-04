Notre-Dame: LVMH et la famille Arnault annoncent un "don de 200 millions d'euros"

Le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé mardi un "don" de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame, après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale lundi.



"La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", écrivent-ils dans un communiqué transmis à l'AFP.