Nommés, trophées annexes: le mode d'emploi du Ballon d'Or 2019

Un Ballon d'Or masculin, mais aussi une lauréate, un jeune joueur prometteur primé dans le trophée Kopa et un gardien de renom célébré dans le trophée Yachine: la cérémonie du Ballon d'Or 2019, organisée lundi à Paris par l'hebdomadaire France Football, offre quatre récompenses.







- Le mode d'emploi:



Le prix récompense le meilleur joueur de l'année civile, attribué par un jury international de 180 journalistes (un par pays). Chaque représentant désigne, parmi 30 joueurs présélectionnés par l'organisateur, cinq joueurs par ordre décroissant de mérite, selon les critères suivants (du plus important au moins important): performances individuelles et collectives, classe, et carrière.



- Le tenant du titre: Luka Modric (CRO/Real Madrid)



- Les nommés:



Frenkie de Jong (NED/FC Barcelone)



Trent Alexander-Arnold (ENG/Liverpool)



Donny van de Beek (NED/Ajax Amsterdam)



Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Arsenal)



Marc-André ter Stegen (GER/FC Barcelone)



Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin)



Matthijs de Ligt (NED/Juventus Turin)



Georginio Wijnaldum (NED/Liverpool)



Virgil van Dijk (NED/Liverpool)



Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)



Roberto Firmino (BRE/Liverpool)



Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)



Kalidou Koulibaly (SEN/Naples)



Antoine Griezmann (FRA/FC Barcelone)



Raheem Sterling (ANG/Manchester City)











- Le mode d'emploi:



Organisé pour la deuxième année, le Ballon d'Or féminin récompense la meilleure joueuse de l'année civile. Les critères sont les mêmes que pour le Ballon d'Or masculin, à partir d'une liste de vingt joueuses établie par l'organisateur. Le panel de votants réunit 48 journalistes, un par pays où le football féminin est pratiqué en compétition.



- La tenante du titre: Aga Hegerberg (NOR/Lyon)



- Les nommées:



Viviane Miedema (NED/Arsenal)



Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)



Pernille Harder (DEN/VfL Wolfsburg)



Sari van Veenendal (NED/Atlético de Madrid)



Kosovare Asllani (SWE/CD Tacon)



Sofia Jakobsson (SWE/CD Tacon)











- Le mode d'emploi:



Le trophée Kopa récompense le meilleur joueur de l'année civile âgé de moins de 21 ans au 31 décembre. Il est désigné par un jury spécial constitué des vainqueurs du Ballon d'Or, chacun désignant trois joueurs par ordre de mérite parmi une liste de dix jeunes joueurs établie par l'organisateur. Les critères sont la performance individuelle et collective, la classe, et la faculté à s'inscrire sur la durée.



- Le tenant du titre: Kylian Mbappé (FRA/Paris SG)



- Les nommés:



Matthijs de Ligt (NED/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin)



Mattéo Guendouzi (FRA/Arsenal)



Samuel Chukwueze (NGR/Villarreal)











- Le mode d'emploi:



C'est la première année que le trophée Yachine est lancé, en hommage au portier Ballon d'Or 1963. Dix gardiens sont nommés, et le vainqueur est désigné sur le même mode que le Ballon d'Or masculin, avec le même panel de journalistes.



- Les nommés:



Kepa Arrizabalaga (ESP/Chelsea)



Samir Handanovic (SLO/Inter Milan)



Wojciech Szczesny (POL/Juventus Turin)



Marc-André ter Stegen (GER/FC Barcelone)











André Onana (CMR/Ajax Amsterdam)