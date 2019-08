Nomination de l'Ougandaise Winifred Karagwa Byanyima à la tête de l'ONUSIDA

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a annoncé, mercredi, la nomination de l’Ougandaise Winifred 'Winnie’ Karagwa Byanyima en tant que nouvelle Directrice exécutive du Programme commun des Nations-Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).



Mme Byanyima succède ainsi à Michel Sidibé, nommé ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali.



"Le Secrétaire général de l’ONU est reconnaissant au Dr Sidibé d’avoir dirigé l’ONUSIDA de 2009 à 2019 au premier plan de la riposte mondiale contre le VIH/sida", a indiqué son porte-parole dans un communiqué.



La nomination de Mme Byanyima a été l’aboutissement d’un "processus de recherche (de candidats) ouvert et étendu", selon la même source. Ce processus, dirigé par les organisations co-parrainantes et présidé par Mme Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations-Unies pour la population (FNUAP), comprenait des entretiens et des consultations avec les gouvernements et les autres parties concernées par l'intermédiaire du Conseil de coordination du programme de l'ONUSIDA.



Selon l’ONU, Winnie’ Karagwa Byanyima apporte "une grande expérience et une grande détermination à mobiliser l’action des gouvernements, des agences multilatérales, du secteur privé et de la société civile pour mettre fin à la crise du VIH/sida dans les communautés du monde entier".



Directrice exécutive d'Oxfam International depuis 2013, Mme Byanyima a aussi été pendant sept ans directrice du programme Genre et développement du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).