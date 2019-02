Nomination d'un nouvel ambassadeur du Gabon au Maroc

Sylver Aboubacar Minko Mi-Nseme est le nouvel Ambassadeur de la République du Gabon au Maroc, indique un communiqué de la présidence gabonaise.



M. Sylver Aboubakar Minko Mi-Nseme a été nommé au poste d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, lors du conseil des ministres tenu mardi à Libreville sous la présidence du Chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba.



Le nouvel ambassadeur remplace ainsi M. Abdu Razzaq Guy Kambogo devenu ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale, de la Francophonie et des Gabonais de l’étranger dans l’actuel gouvernement.



M. Sylver Aboubacar Minko Mi-Nseme occupait le poste d’ambassadeur du Gabon au Bénin, Ghana et Togo avec résidence à Lomé.