Noël: le pape plaide pour l'hospitalité des migrants

L'Argentin Jorge Bergoglio, petit-fils de migrants italiens, a fait du sort des réfugiés l'un des thèmes fondamentaux de son pontificat entamé voici près de cinq ans.



"Personne ne doit sentir qu'il n'a pas sa place sur cette Terre", a-t-il estimé dans sa traditionnelle homélie de la veillée de Noël, la célébration pour les chrétiens de la nuit de naissance de Jésus de Nazareth.



Le pape, qui a récemment appelé au "respect du statu quo" à Jérusalem, adressera aussi lundi son cinquième message de Noël "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde"), à la tonalité plus politique.



La décision unilatérale prise le 6 décembre par Donald Trump de reconnaître Jérusalem capitale d'Israël a provoqué des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires palestiniens, y compris à Bethléem, en Cisjordanie occupée, où les fidèles devaient participer à la messe de minuit dans l'église de la Nativité.



L'annonce du président américain "a créé des tensions autour de Jérusalem et détourné l'attention de Noël", a récemment regretté l'archevêque Pierbattista Pizzaballa, un haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient.



Sur la place de la Mangeoire à Bethléem, l'ambiance paraissait plutôt morose, malgré les chants de Noël diffusés par hauts-parleurs.



Quelques centaines de Palestiniens et de touristes étrangers ont bravé un vent froid près de l'église de la Nativité érigée sur le site où, d'après la tradition, Marie donna naissance à Jésus, pour regarder un défilé de scouts.



Depuis la montée des tensions liée à la décision américaine, "c'est triste", "les gens sortent peu", a dit à l'AFP Nahil Banoura, un Palestinien de confession chrétienne originaire de Beit Sahour.



Depuis le 6 décembre, selon Mgr Pizzaballa, des dizaines de groupes ont annulé leur voyage, et les visiteurs étrangers, habituellement nombreux à Noël lorsque la situation sécuritaire le permet, se sont faits rares à Bethléem. (afp)