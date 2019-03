Nizar Baraka remet un message du Roi Mohammed VI au président mauritanien

Le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, qui lui a remis, en tant qu’envoyé spécial du Roi Mohammed VI, un message écrit du souverain.



Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette audience, M. Baraka a déclaré que "cette initiative témoigne de la solidité des relations bilatérales, basées sur des liens historiques et familiaux qui unissent les deux peuples, ainsi que sur la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir ces rapports", a-t-il souligné.



M. Baraka a ajouté que les deux chefs d'Etat "ont la ferme volonté de développer les relations de coopération bilatérales, de les ériger en un partenariat stratégique, d’œuvrer à leur diversification et de mobiliser tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels afin de parvenir à un développement commun, partant de la logique gagnant-gagnant"



Dans ce sens, il a indiqué que cette action "aura inéluctablement des retombées bénéfiques et permettra de garantir la prospérité et une vie digne aux peuples des deux pays frères".