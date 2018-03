Nizar Baraka : Le Maroc présente des indicateurs inquiétants en matière d'emploi

Le Maroc présente des indicateurs inquiétants sur plusieurs plans, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation et du développement humain, a indiqué, mercredi à Rabat, le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), Nizar Baraka.



Invité du Forum de la MAP tenu sous le thème du positionnement du Parti de l'Istiqlal sur l’échiquier politique marocain, M. Baraka a pointé du doigt la faible attractivité de l'offre politique, estimant que "la personnification de la concurrence dans ce domaine a conduit à une perte de confiance en l'action politique".



Le Maroc "a besoin d'une nouvelle vision de la pratique politique pour une réhabilitation de la chose politique", a-t-il noté.



Atlasinfo avec MAP