Nissan dénonce le flou du Brexit, Theresa May reste "déterminée" à l'exécuter

La Première ministre britannique Theresa May a réaffirmé dimanche sa détermination à exécuter le Brexit dans les temps, avec un accord de divorce révisé, tandis que "l'incertitude persistante" a contribué à la décision du géant automobile Nissan de renoncer à un investissement en Angleterre.



Le constructeur japonais a abandonné son projet de produire son crossover X-Trail dans son usine de Sunderland (nord-est), sa principale implantation européenne. Il sera produit à Kyushu, au Japon.



"Nous avons pris cette décision pour des raisons économiques, mais l'incertitude persistante autour des futures relations du Royaume-Uni avec l'UE n'aide pas des entreprises comme la nôtre à planifier l'avenir", a justifié Gianluca de Ficchy, le président de Nissan Europe.



L'usine de Sunderland - ville ayant voté à 61% pour le Brexit en 2016 - emploie environ 7.000 personnes et sort 500.000 véhicules par an, pour plus de moitié exportés vers l'UE, sans droits de douane, ce qui pourrait changer si le Royaume-Uni rompt avec les 27 sans accord.



"Les conservateurs ont bâclé les négociations (avec Bruxelles) et la menace d'un +no deal+ engendre de l'incertitude et nuit à l'économie britannique", a déploré le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, sur Twitter.



Censé quitter l'UE le 29 mars, le Royaume-Uni est dans le flou total quant à la forme que prendra le Brexit, les députés ayant massivement rejeté mi-janvier l'accord de divorce négocié avec Bruxelles par Theresa May.