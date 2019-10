Nissan choisit comme patron Makoto Uchida, le chef de sa filiale chinoise

Le constructeur automobile japonais Nissan, en pleine refonte de sa direction après l'éviction de Carlos Ghosn, a choisi mardi comme nouveau directeur le dirigeant de sa filiale chinoise, Makoto Uchida, a annoncé le groupe lors d'une conférence de presse.



Le conseil d'administration, qui s'est réuni mardi au siège du groupe à Yokohama, près de Tokyo, a, par ailleurs, nommé directeur des opérations (COO) l'Indien Ashwani Gupta, qui occupe actuellement les mêmes fonctions chez le partenaire de Nissan Mitsubishi Motors. Un haut responsable de Nissan, Jun Seki, deviendra vice-COO.



Ces nominations seront effectives d'ici le 1er janvier au plus tard, a précisé Nissan.



"Le conseil a conclu que M. Uchida est le dirigeant qu'il faut pour mener l'entreprise de l'avant", a déclaré le président du conseil d'administration, Yasushi Kimura.



Masakazu Toyoda, qui dirige le comité de nomination de Nissan, a souligné que les trois hommes étaient "des citoyens du monde".



"Et ils attachent une grande importance aux alliances et sont motivés pour prendre des décisions rapides", a-t-il ajouté.



"Nous pensons que cette structure est la meilleure pour surmonter les difficultés auxquelles la société fait face".



M. Uchida est un des vice-présidents de Nissan, où il travaille depuis 2003. La presse japonaise le décrit comme ayant joué un rôle clé dans la stratégie de croissance de Nissan.



Le quotidien économique Nikkei rapporte qu'il est impliqué de longue date dans des projets communs avec le constructeur français Renault, l'autre membre de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors.



Le mois dernier, le précédent directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, avait été poussé à la démission, après avoir été rattrapé par un scandale de prime qu'il avait indûment perçue en 2013, à l'époque où Carlos Ghosn dirigeait encore Nissan.