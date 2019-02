Nigeria/presidentielle: Buhari en tête dans cinq Etats (commission électorale)

Le président sortant, Muhammadu Buhari, est arrivé premier dans cinq des 36 Etats de la fédération nigériane, suite au scrutin présidentiel qui s'est déroulé samedi, a annoncé lundi la commission électorale nationale nigériane (INEC).



Buhari a obtenu 1.317.976 voix, contre 1.173.437 pour son principal adversaire Atiku Abubakar, précise la INEC, citée par des médias locaux.



Ces résultats sont ceux des États de Kwara, Osun, Ekiti, Nasarawa et du Territoire de la capitale fédérale (Abuja).



Les résultats des autres Etats n'ont pas encore été publiés, fait savoir la même source, notant que l'annonce des résultats nationaux devrait prendre du temps, car l'INEC détaille le nombre de votants et le nombre de voix recueillies par chaque parti, Etat par Etat, dans les 36 Etats de la fédération nigériane.



Les deux principaux candidats à la présidentielle sont le chef de l'Etat sortant Muhammadu Buhari, en lice pour un second mandat avec le Congrès des progressistes (APC), et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique (PDP, principal parti d'opposition).