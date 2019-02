Nigeria/presidentielle: Buhari en tête dans 13 Etats (résultats partiels)

Le président sortant, Muhammadu Buhari, est arrivé premier dans 13 des 36 Etats de la fédération nigériane, suite au scrutin présidentiel qui s'est déroulé samedi, selon les résultats partiels annoncés progressivement par la Commission nationale électorale (INEC).



Le président sortant a jusque-là remporté treize Etats contre dix à son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 72 ans, du Parti démocratique populaire (PDP).



Selon les derniers résultats publiés, Buhari remporte les deux Etats clés, qui sont les plus gros réservoirs de voix du pays: Kano (77%), dans le nord-ouest, et Lagos (53%), dans le sud-ouest, avec une légère avance de près de 133.000 voix.



Il obtient de larges majorités dans ses bastions du Nord avec les Etats de Niger (72%) Jigawa (72%) et Kaduna (60%) tandis que M. Abubakar l'emporte de justesse dans sa région d'Adamawa, dans le Nord-Est (51%) ainsi que dans la capitale, Abuja.



Le président et son parti, le Congrès des progressistes (APC), confortent leur avance au plan national avec près de 10,5 millions de voix, contre 8 millions à M. Abubakar, une fois les résultats tombés dans 25 Etats (sur 36) et le territoire de la capitale fédérale.



Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 Etats auxquels s'ajoute Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu.