Nigeria: démobilisation de près de 900 enfants-soldats luttant contre Boko Haram (ONU)

Près de 900 enfants des milices civiles anti-Boko Haram, fondées en 2013 pour protéger aux côtéx de l'armée les communautés du nord-est du Nigeria, ont été ont démobilisés vendredi, a annoncé l'Unicef.



"Ils ont été utilisés par des groupes armés dans des rôles de combat ou non, ils ont été témoins de tueries et de violences", a déclaré dans un communiqué Mohamed Fall, représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance au Nigeria. "Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul enfant dans les rangs des groupes armés au Nigeria", a-t-il ajouté, estimant qu'ils étaient encore plusieurs milliers.