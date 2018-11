Nidaa Tounes soutient la plainte de Slim Riahi contre le chef du gouvernement

Le mouvement Nidaa Tounes soutient politiquement la plainte déposée par Slim Riahi contre le chef du gouvernement Youssef Chahed, accusé de « tentative de complot » contre le parti et le président de la République Béji Caïd Essebsi.



Selon la porte-parole de Nidaa Tounes, Ons Hattab qui s’exprimait, dimanche à Hammamet, en marge de la réunion extraordinaire du parti, les dirigeants de Nidaa Tounes ont écouté l’avocat en charge de l’affaire pour s’informer des données disponibles dans le cadre de cette affaire.



Dans une déclaration à l’agence TAP, Hattab a souligné que la réunion a débouché sur une Déclaration dans laquelle le parti invite la Justice militaire et le Conseil de sécurité nationale à accélérer l’examen de la plainte et la discussion desrevendicationsdu collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, au sujet de l’organisation secrète du Mouvement Ennahdha.



Le secrétaire général du mouvement Nidaa Tounes Slim Riahi avait affirmé vendredi avoir porté plainte auprès du tribunal militaire de première instance de Tunis contre le chef du gouvernement Youssef Chahed pour avoir tenté de mener un complot.



« Le chef du gouvernement Youssef Chahed est accusé avec un ensemble de ses collaborateurs et un sécuritaire d’avoir tenté d’entamer un complot », avait-t-il précisé dans une déclaration à TAP, faisant savoir que la plainte est aujourd’hui entre les mains de la Justice.