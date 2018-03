Nicolas Sarkozy attendu au Forum Crans Montana à Dakhla

Sur le tarmac de l’aéroport de Dakhla, les avions transportant des personnalités de ce monde atterrissent à un rythme soutenu.



Présidents en exercice, princes, anciens présidents de république, ministres, parlementaires séjournent à Dakhla (sud du Maroc) pour participer à la 4ème édition du Forum Crans Montana qui se tient du 15 au 20 mars.



Alors que l’on dit l’arrivée de Nicolas Sarkozy, l’ancien président français, imminente, le président de la Guinée Equatoriale est lui aussi attendu pour participer aux travaux du Forum Crans Montana.



Parmi ceux qui sont déjà à Dakhla ou en train d’y arriver, on citera le président du Parlement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) Moustapha Cissé Lo, l’ancien président du Mali Diocunda Traore, le vice président du Myanmar, Swe Myint, la Première Dame de Palaos, l’ancien président de Haïti Michel Martelly, le révérend américain Jesse Jackson, l’ancienne garde des sceaux française Elisabeth Guigou.



A Dakhla, les décideurs politiques et économiques issus de 100 pays et de quatre continents vont échanger, réfléchir et débattre de l’avenir de la coopération Sud-Sud, le temps d’un forum qui réunit le monde, ses doutes et ses espoirs.