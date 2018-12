Nezha Bidouane nommée conseillère au bureau exécutif de l'Union des fédérations sportives arabes

La double championne du monde du 400m Haies, la Marocaine Nezha Bidouane, a été nommée conseillère au bureau exécutif de l'Union des fédérations sportives arabes par le président du Conseil sportif arabe, également président de l'Union des comités nationaux olympiques arabes (UCNOA).



Cette décision a été annoncée lors de la réunion des présidents et des secrétaires généraux des fédérations sportives arabes, tenue à Dubaï en présence de représentants de sept comités olympiques arabes.



Par la même occasion, le Saoudien Abderrahman Bin Abdelaziz Al Mussaad, vice-président de l'Union arabe de basketball, a été lui aussi nommé conseiller.



Le bureau exécutif l'union des fédérations sportives arabes, présidé par le Prince Talal Bin Badr Bin Saoud, est composé des vice-présidents Ahmed Nasser (président de l'Union arabe de triathlon), Ismail Kerkaoui (président de l'union arabe de basketball) et Sheikha Hayat Bin Abdelaziz Al Khalifa (vice-présidente de l'union arabe du tennis de table). Le bureau compte également Bassil Chaair (président de l'union arabe de kick-boxing), Idriss Hilali (président de l'union arabe de taekwondoo), Ibrahim Muhammad Qanas (président de l'union arabe de karaté), Mustapha Oukacha (président de l'union arabe de pétanque), Imad Bennani (président de l'union arabe du sport pour tous) et un représentant de l'Etat de Palestine qui sera désigné ultérieurement.



L'Union arabe de la culture sportive (UACS) avait rendu un hommage à l’ancienne championne olympique et présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous, Nezha Bidouane, en lui décernant le Prix de "la responsabilité sociale en sport".