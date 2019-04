Neymar "veut continuer au PSG", assure son père et agent (RMC)

L'attaquant brésilien Neymar "veut continuer" au Paris SG, où il est sous contrat jusqu'en 2022, assure son père et agent Neymar senior dans un entretien diffusé vendredi par RMC Sport.



"Nous avons un contrat, nous ne sommes même pas à la moitié de ce contrat", dit le représentant du joueur arrivé en 2017 en provenance du FC Barcelone, selon un extrait de l'interview diffusée en intégralité vendredi soir par la chaîne sportive.



Des rumeurs envoient régulièrement l'international brésilien au Real Madrid, surtout depuis le retour sur le banc de touche madrilène de Zinédine Zidane.



"Ces rumeurs de départ existeront toujours, on ne peut pas avoir un joueur comme Neymar sans que les personnes, les clubs ne rêvent de lui", commente Neymar senior.



Selon lui, les supporters du PSG "peuvent dormir sur leurs deux oreilles: Neymar aujourd'hui ne veut pas quitter le PSG, il veut continuer au PSG, retrouver les terrains tout d'abord, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner."



Blessé au pied droit le 23 janvier, le joueur de 27 ans a repris l'entraînement collectif jeudi avec ses coéquipiers. Le club espère le voir disputer la finale de la Coupe de France le 27 avril contre Rennes; le Brésil l'attend pour la Copa America qui se disputera cet été (14 juin-7 juillet) à domicile.