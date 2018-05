Neymar reprend les entraînements avec PSG

'international Brésilien Neymar a fait son retour au centre d'entraînement de son club, selon des images diffusées samedi par le PSG.



Deux mois après une opération au pied droit au Brésil, le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR) était rentré vendredi à Paris.



Le Brésilien devrait assister en tribunes à la finale de la Coupe de France qui oppose le PSG mardi au Stade de France au petit poucet des Herbiers (3e division) puis participer aux festivités du titre de champion de France qui seront organisées au Parc des Princes samedi 12 mai en marge de la réception de Rennes.



Le PSG n'aura plus qu'un seul match ensuite, un déplacement à Caen le 19 mai. Mais le joueur ne prendra aucun risque. Comme l'a expliqué au journal Folha de Sao Paulo le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré, le but est qu'il soit "à 100% pour le début des entraînements" de la sélection au Brésil, le 21 mai, au QG de Teresopolis, près de Rio.