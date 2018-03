"Neymar regrette d'avoir signé au PSG et veut revenir au Barça"

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Neymar aurait proposé à ses anciens coéquipiers du Barça de revenir au Camp Nou.



L'élimination du PSG en Ligue des Champions sème un peu la pagaille dans le club français. Difficile d'y démêler le vrai du faux dans toutes les rumeurs qui circulent. L'une d'elles, peut-être à prendre avec des pincettes, envoie Neymar... au Barça.



Selon Mundo Deportivo, pas toujours le journal le plus fiable, le Brésilien se poserait des questions sur son avenir et regretterait son choix d'avoir quitté son ami Messi et ses ex-coéquipiers, avec qui il est en contact permanent. Mais la star du PSG est consciente qu'un retour en Catalogne serait difficile vu l'intransigeance de ses dirigeants actuels. Pour lui, revenir au Barça serait une hypothèse bien plus plausible à l'été 2019.



Des prises de contacts intervenues avant l'élimination du PSG face au Real en 8es de Ligue des champions (1-3, 1-2) et la blessure à un pied de Neymar, opéré samedi. D'après "MD", le Brésilien estimerait avoir commis "une erreur" en signant à Paris et il aurait évoqué ce possible retour auprès d'anciens coéquipiers, d'employés du club et d'un dirigeant.



Rappelons quand même que Neymar était en conflit avec la direction du FC Barcelone pour une histoire de clause non-payée au joueur, qui devait être activée s'il restait au club. Les poursuites du joueur sont finalement restées sans suite.



