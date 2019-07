Neymar et le PSG à couteaux tirés

"C'est clair pour tout le monde qu'il veut partir", dit le directeur sportif Leonardo dans Le Parisien mardi. La rupture semble consommée entre le PSG et Neymar, après les deux pires saisons de sa carrière, marquées par les blessures, les échecs sportifs et une difficile adaptation à la Ligue 1.



La presse sportive espagnole se délecte de l'absence du Brésilien à la reprise de l'entraînement du PSG lundi, en plein feuilleton sur son éventuel retour au FC Barcelone."Il défie le cheikh", titre ainsi Marca, dans une allusion aux propriétaires qataris du club français. Sport parle d'une "guerre totale Neymar-PSG" et Mundo Deportivo de la "guerre PSG-Ney".



Selon Marca, "l'attitude de Neymar" est "une déclaration de guerre au PSG pour obtenir son départ du club et son transfert à Barcelone, un désir que le Brésilien n'a jamais caché".



A Barcelone, le président du club Josep Maria Bartomeu, interrogé mardi, assure que "rien n'a changé" depuis ses dernières déclarations. "Nous savons que Neymar veut quitter le PSG, nous le savons, mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas que Neymar s'en aille. Par conséquent, il n'y a pas de dossier", affirmait-il la semaine dernière.



- Blessures et arbitrage -



Pourquoi le "Ney" veut-il s'en aller, alors qu'il lui reste trois ans de contrat avec un salaire mirobolant, estimé à plus de 30 millions d'euros par an?



D'abord parce qu'il sort des deux pires saisons de sa carrière avec sa blessure à répétition au pied droit qui l'a privé de tous les grands rendez-vous. En quittant le Barça pour le PSG, le Brésilien de 27 ans voulait sortir de l'ombre de Lionel Messi et gagner le Ballon d'Or. Il n'en a jamais été aussi loin, après une nouvelle saison blanche, conclue par... une blessure et un forfait pour la Copa America remportée par sa sélection.



Est-il lassé par la Ligue 1 et ses matches engagés physiquement? "Ce n'est pas le championnat le problème, c'est l'arbitrage qui doit protéger le joueur de football", avait assuré en février son père, qui gère sa carrière, dans Téléfoot.



Sans sa star, blessée, le PSG a été éliminé deux fois de suite en 8e de finale de Ligue des champions. Malgré les investissements colossaux consentis pour attirer Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017 (222 + 180 millions d'euros), le projet parisien fait du surplace, voire recule, depuis les quarts de finale de C1 en 2015 et 2016.



Cette année, l'élimination à domicile en 8e de finale retour contre Manchester United (3-1) a été le coup de grâce. Avec Neymar suspendu trois matches en C1 pour avoir critiqué l'arbitrage, une sanction confirmée en appel qui lui fera manquer la moitié de la phase de poule en septembre-octobre.



- "Pas en arrière" -



Neymar est-il trop grand pour le PSG? L'ex-attaquant brésilien Ronaldo estimait en janvier 2018 que son départ au PSG était "un pas en arrière" sur le plan sportif.



Le club français a toujours eu du mal à gérer sa star à l'aura mondiale, autant sportive que people. Le hiatus avec le clan Neymar a surtout été visible durant sa première année à Paris, après sa grave blessure au pied, qu'il avait préféré soigner au Brésil avec le médecin de sa sélection à l'approche du Mondial en Russie.



Mais Paris, qui cherche un second souffle, a décidé de changer de discours. Pour relancer le club, les dirigeants qataris ont rappelé le directeur sportif Leonardo qui avait fait les beaux jours du PSG de 2011 à 2013.



Le dirigeant brésilien lance un avertissement dans Le Parisien: "Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici (...) Je ne connais pas un club qui a gagné sur la durée avec un joueur plus fort que lui. Pour qu'un club puisse avancer, il doit avoir le contrôle sur tout. Y compris sur ses joueurs les plus importants", prévient-il.



Leonardo rappelle aussi que le PSG n'a pour l'instant pas d'"offre" pour sa vedette mais seulement des "contacts très superficiels" avec le Barça.



Quel que soit son club, il devra aussi gérer la situation extra-sportive de l'attaquant, accusé de viol par une Brésilienne pour des faits qui se seraient produits à Paris mais qu'il conteste.