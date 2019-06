Neymar entendu par la police de Rio

Accusé de viol en fin de semaine dernière, Neymar a été entendu jeudi soir par la police civile de Rio de Janeiro dans le cadre de la divulgation d'images intimes de sa rencontre avec son accusatrice. Une vidéo publiée sur le compte Instagram de la star qui a depuis été retirée.



Voici la réaction de son avocate Maira Fernandes à la sortie du commissariat : "Neymar vient de donner son témoignage et s'est assuré de venir le plus tôt possible pour pouvoir clarifier tout ce qui devait l'être. Nous sommes pleinement convaincus que nous prouverons l'innocence de notre client. Le processus est confidentiel, mais il a fourni toutes les clarifications nécessaires".



A la sortie de son interrogatoire, Neymar a adressé quelques mots avant de s'engouffrer dans la voiture qui l'accompagnait : "Je veux remercier tout le monde pour le soutien et les messages. Mes amis, mes fans, tous ceux qui me suivent. Merci pour l'affection, je me sens vraiment aimé". La star du PSG devrait être bientôt entendue à nouveau à São Paulo pour l'accusation de viol dont il fait l'objet.





Source : PARISTEAM